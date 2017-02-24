Dursun Özbek’ten derbi kıyağı

Yönetim, Beşiktaş randevusu öncesi takımı baskı altına almamak için Florya ziyaretlerini erteledi. Takımda eksik yok. Personel dahil, tüm ödemeler yapıldı.

Beşiktaş derbisine ‘ya tamam ya devam' gözüyle bakan Galatasaray'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları geçen Sneijder, Carole ve Eren'in performansı, idman temposunu arttıran Igor Tudor'un yüzünü güldürdü. Bruma'nın da kendini yeniden saha içine verdiği ve moral bozukluğunu üzerinden attığı öğrenildi.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Yöneticiler de bu bahar havasına katkıda bulunmak için uğraşıyor. Futbolculardan sonra kulüp personelinin ödemeleri de yapıldı. Ayrıca Başkan Dursun Özbek, Florya ziyaretini erteledi. Derbi öncesi takımı baskı altına almak istemeyen Özbek'in, “Futbolcuları rahat bırakalım işlerini yapsınlar” dediği öğrenildi.

Gereken konuşmaları yönetici Levent Nazifoğlu üzerinden Igor Tudor ile gerçekleştiren Galatasaray Başkanı'nın, “Sizlere güveniyoruz. yüzümüzü güldüreceğinize inanıyoruz” mesajı ziyaretini erteledi. Derbi öncesi takımı baskı altına almak istemeyen Özbek'in, “Futbolcuları rahat bırakalım işlerini yapsınlar” dediği öğrenildi. verdiği gelen bilgiler arasında. Özbek, Beşiktaş maçının ardından tesislerde futbolcularla bir mangal partisi düzenleyecek.