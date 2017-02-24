Fikret Orman: Aboubakar’ın bonservisini alabiliriz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başarılı olması durumunda Vincent Aboubakar'ın bonservisini Porto'dan alabileceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediğini dile getiren başkan Orman, Vincent Aboubakar’ın başarılı olması durumunda bonservisini almayı düşündüklerini söyledi.

Fikret Orman’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Hayırlısı neyse o olsun. Sezon başında Şampiyonlar Ligi kurası çektik. Bu kurada karşımızdaki rakipler Barcelona, Real Madrid gibi Avrupa’nın büyük takımlar vardı. Onlara bakınca buradaki 16 takım çok sempatik geliyor. Napoli, Benfica, Dinamo Kiev ile oynadık. Beşiktaş büyük kulüp, büyük kulüp ise rakip kim ise elinden geleni yapacaktır, gidebildiği yere kadar gidecektir. Biz bu tesisleri bunun işçin yapıyor. İnşallah Allah UEFA Kupası’nı nasip eder bize.

Türkiye aşağılık kompleksinden kurtulmalı. Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki o başarısı o zamanın şartlarında büyük bir başarıdır. O başarıyı tekrarlayamamak Türk futbolu için büyük ayıptır.

MART TRANSFERLERİ GELİYOR

Mart transferleri geliyor şimdi. Caner, Demba Ba, Ersan geliyor. 3 tane yeni transfer geliyor takımın içine. Bunlar katkı sağlayacak oyuncular. Ersan’ı bizim taraftarımız çok sever. Caner bize geldi 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynadı. Şükran’ın da onda payı var da…

Beşiktaş’ın santrforu Cenk zaten. Aboubakar’da çok güçlü ve genç bir oyuncu. Süleyman abiden sonra başkanlık yapmak Beşiktaş için zordu. Serdar Bilgili için söylüyorum. Aboubakar için de öyle… Mario Gomez’den sonra ondan beklentiler yüksekti. Umarım başarılı olur da onun da bonservisini alırız. Neden olmasın…

Beşiktaş’ta oynayan herkes çok mutlu. Burada oynayan futbolcu başka yerde mutlu olamaz. Kimsenin alacağı yok. Onlar eskide kaldı. Prim alacağı yok.

KİMSE BANA ÖCÜ GİBİ BAKMIYOR

Biz Türk sporuna, sporseverlere hizmet ediyoruz. Bizim maçımızı izleyen mutlu olsun diyoruz. Bizim işimiz diğer takımları üzmek değil. Diğer kulüplere dalmak artık itibar görmüyor. Ben sokakta gezen bir insanım. İnsanlar her yerden geliyorlar, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Bursasporlusu… Sohbet ediyoruz, gülüyoruz. Kimse bana öcü gibi bakmıyor. Bunu camiamızın gücü olarak görüyorum.

Atiba’nın sezon başı sözleşmesini uzattık. Devam eden bir sözleşmesi var. Asrın transferi gibi bir transfer Beşiktaş için. Atiba müthiş bir profesyonel. Beşiktaş’ın tarihine adını altın harflerle yazdıracak.