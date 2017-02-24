Fikret Orman: Ucuz hesaplar büyük camialara yakışmaz

Beşiktaş Başkanı Orman, derbi gününe serzenişte bulunan Galatasarayt Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda sarı-kırmızılılara yüklendi. Dursun Özbek’in derbinin pazartesi gününe alınmasına gösterdiği tepkiye yanıt veren siyah-beyazlıların başkanı, “Büyük camialara ucuz hesaplar yakışmaz” diye konuştu.

Orman şu ifadeleri kullandı:

“Ben de aynı soruyu soruyorum. Geçen sene Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile oynarken, o zaman niye itiraz etmediler. Pazartesiydi maç. Sezon başında bu yana bütün maçlarımızı pazartesi oynuyoruz. Çarşbamba Fenerbahçe’nin maçı var, perşembe bizim maçımız var. Galatasaray gibi bir kulüp, Beşiktaş’ın bir günüyle ilgilenmemeli. Böyle ucuz hesaplar büyük camialara yakışmaz. Beşiktaş bir gün fazla dinlendi diye Beşiktaş yenecek diye bir kaide var mı. Bunu bir mazeret etmek büyük camialarla yakışacak şeyler değil.”

DURSUN BAŞKANI SEVERİM

“Dursun başkanı çok severim, koca bir camianın başkanı. Büyük başarılara alışmış bir camia, orada da taraftar baskısı olur. Taraftar baskısından dolayı yapılan açıklamayı çok doğru bulmam. Biz zamanın da yapmadık mı, yaptık. Hakısızlıklar olmuyor mu, oluyor. Galatasaray’ın maçlarını çok takip etmiyorum açıkçası, haksızlıklar olmuyor mu, oluyordur. Beşiktaş’a da oluyor.”