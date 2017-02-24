Fikret Orman: Van Persie bizde o hareketleri yapamazdı

Yayıncı kuruluşa konuk olan Fikret Orman, "Van Persie bizde olsaydı derbideki o hareketleri yapamazdı" diy konuşarak Pascal Nouma örneğini verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp olarak bir duruşlarının olduklarını ve Robin van Persie’nin derbide yaptığı hareketleri, Beşiktaş forması giyseydi yapamayacağını belirtti.

Yayıncı kuruluşa konuk olan Orman şu ifadeleri kullandı:

“Van Persie bizde olsaydı o hareketi yapamazdı”

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie'nin derbide yaptığı hareket hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van Persie’yi bizde almak istemiştik. Eğer biz alsaydık, derbide yaptığı hareketleri asla yapamazdı bizim takımda. Bizim kulüp kültürümüzde böyle bir şey yok. Zamanında Pascal bu hareketi yaptı, gönderildi. Kaldı ki Pascal sembol bir oyuncuydu.”

“Fenerbahçeli oyuncular planlıydı”

‘Fenerbahçe ile Galatasaray önümüzde olsaydı bu hakem konularına girmezlerdi' diye konuşan Orman, sözlerine şöyle devam etti:

“Algı ve taraftar bakısı bunlar. Karabük maçında penaltımız verilmedi, yediğimiz gol ofsayttı. Ama Beşiktaş iyi miydi? Hayır. Hakemi bahane etmek yanlış. Kulüpler artık alışmış hakemleri eleştirmeye. Taraftarlar yemiyor ama. Palavra bunlar. Hakemler her maçta hata yapıyor. Sezon başından beri her maçımızda hakem hatası var. Şenol hoca da benim gibi laz bir adam ve sinirlendi. Fenerbahçeli oyuncular planlıydı. Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçında Ali Palabıyık kötüydü. Ama biz niye tansiyonu o kadar yükselttik. Gerek yoktu. Fenerbahçeli oyuncular benim hocamın olduğu yere doğru geliyor. Ne alaka? Ama yine de olmamalıydı o görüntü.”

“Bizim gelir rakibimiz Başakşehir değil”

Ülke olarak büyümemiz gerektiğine dikkat çeken Orman, “Bizim gelir rakibimiz Başakşehir değil. Gelir rakibimiz Manchester United, Barcelona. Beşiktaş için haftada 7 gün 18 saat çalışıyorum. Bu aşk olmasa yapamazdım. Yönetim kurulumuz benden daha fazla çalışıyor” diyerek sözlerini noktaladı.