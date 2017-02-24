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25 Şubat 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
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Fırtına Konya’ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya gitti.
15:0024 Şubat 2017
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Fırtına Konya’ya gitti

Trabzonspor Konya´ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00’de basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.40’ta özel uçakla Konya’ya hareket etti.

Trabzonspor’un Konya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.

Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş ile Jan Durica’nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Konya’ya götürülmedi. Kart cezalısı olmasına rağmen Okay Yokuşlu da Konya kafilesinde yer aldı.

Etiketler
Konya spor toto süper lig trabzonspor
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