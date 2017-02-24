Galatasaray, TFF’den Volkan Demirel yanıtı bekliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin pazartesi gününe alınması ile ilgili tekrar açıklamada bulundu. Şimdiye kadarki teamülden aykırı olarak derbinin pazartesi gününe alındığını dile getiren başkan Özbek, TFF ile aralarında iletişimsizlik olduğunu dile getirdi. Volkan Demirel hakkında basketbol maçında küfürlü tezahürat yapmasından ötürü TFF’ye şikayette bulunduklarını söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, yazılı mektuplarından cevap alamadıklarını söyledi.

İşte Özbek’in açıklamaları:

Maçın bir hafta sonu oynanmasının sonsuz yararı var. Dünyadaki teamüllere bakın. Genelde pazar ve cumartesi oynanır. TFF’nin uygulamalarına bakıyorum, seçildikten sonra ne yapmışlar. Bugünün belirlenmesi konusunda ne yapmışlar. Eğer çarşamba Şampiyonlar Ligi oynamışsan cumartesi. UEFA Avrupa Ligi’nde oynamışsan pazar günü lig maçını oynuyorsun. Teamül bu.

Eğer zorlayıcı çok özel bir sebep yoksa bu maçın pazar günü oynanmasına bir engel yok. Bu değişikliğin sebebini merak ediyorum. Bu sorunun cevabını alamadım. Fenerbahçe maçı oynadık burada. Bir ihbar yüzünden tehir edildi. Tehir edildikten sonra TFF bizi çağırdı, birgün tespit edildi ve oynadık. Ben isterdim ki bir hafta dinlensin Beşiktaş. Maksat o değil. Bu değişikliği yapan kişiler, bunu yaparken ne düşündüler? Bazı senaryolara ortam verilmemesi lazım.

Bu uygulamaları insanların senaryo üretmelerine fırsat veriyor. Benim bütün sıkıntım burada. İki takım da büyük camia. Özellikle derbilerde, hele şampiyonluğu etkileyecek derbilerde çok daha fazla dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.

SESSİZLİĞİN BİR FAYDASI YOK

Hakem hataları… Başakşehir maçı ile başlıyor. Yeni mi bu hakem hataları? Her takıma oluyor. Başakşehir maçı ile başlayan bir süreç var. Oradaki hakem olarak verdiği kararlar uzun süre tartışıldı. Emre’ye gösterilmeyen kırmızı kart, golün 1,5 metre ofsayt olması… Ardından Karabük’e gittik. Attığımız gol sonrası, penaltının verilişi… Kayseri maçı ve Rize maçında da aynı.

Bizim beklentimiz bir açıklama gelmesi lazım. TFF’nin sessizliği insanlara spekülasyon fırsatı veriyor. O zaman bu mücadeleyi spor sahaları içinde tutamayız. Camiadan belli oranda baskı var elbette. Camia bir hissediyorsa ben yüz hissediyorum. TFF bu konuda çok daha dikkatli olalı ve açıklamada bulunmalı. Sessizliğin bir faydası yok.

MESELE BEŞİKTAŞ’IN DİNLENMESİ DEĞİL

Biz Beşiktaş ile 100 senedir maç oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Biz şampiyon oluyoruz, onlar oluyor… Mesele Beşiktaş’ın dinlenmesi değil.

VOLKAN DEMİREL KONUSUNDA TFF’DEN CEVAP YOK

Bir basketbol maçında Fenebahçeli oyuncu Galatasaray hakkında açıklama yaptı. Galatasaray’a bu şekilde davranmaları uygun değil, ne düşünüyorsunuz diye yazılı mesaj gönderdik. Cevap yok… Böyle ortamda böyle sözlerin sarf edilmemesi lazım. Bizim futbolcumuz tweet üzerinden aynı şeyi yapmıştı 2 maç ceza vermiştiniz. Bunu değerlendirin diye size gönderdik ve cevap alamadık.

6222 sayılı yasa çerçevesinde bir savcı sporcu hakkında soruşturma açıyor. Soruşturmaya sebep olacak bir konu var. Senin iradenin burada gözükmesi lazım. Mağdur olan kulübün başkanı da sana mektup yazmış. Peşi sıra gelen bu olaylar işin kırılma noktasını oluşturdu.

GALATASARAY DERBİYİ KAZANACAK

3 puanlı ligde, liglerin bitimine 13 hafta bir süre kalmışsa kimin şampiyon olacağını konuşmak son derece yanlış. Söylediğiniz aritmetiğin 2-3 maçta ters düz olduğunu görmek mümkün. Süper Lig takımlarının diğer takımları da çok akıllı yönetiliyorlar. Eskisi gibi sadece derbiler şampiyonu tayin etmiyor. Galatasaray kazanacak.