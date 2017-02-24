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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları

Beşiktaş ile Pazartesi günü sahasında derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.
17:3024 Şubat 2017
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena’da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise sekiz gruba ayrılarak ayak tenisi oynadı. Antrenman öncesi sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Semih Kaya’nın 26. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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galatasaray spor toto süper lig
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