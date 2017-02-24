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Giresunspor’un zirve inadı devam ediyor

Zirve yarışı yapan Giresunspor, 22. haftanın açılış maçında Elazığspor'u Dodo ve Recep'in golleriyle 2-1 yendi.
20:1024 Şubat 2017
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Giresunspor’un zirve inadı devam ediyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor sahasında Elazığspor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 39 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, konuk takım 19 puanda kalarak maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada soldan gelişen atakta Özgür Can'ın şut denemesinde Elazığ defansından dönen topu önünde bulan Dodo sert vurdu top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Elazığ'ın kontra atağında Diarra'nın ortasında buluşan Gilles'in sert şutu ile kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci eser çeldi.

41. dakikada ani gelişen atakta Abwo önündeki topa düzgün vuramadı defansa çarpan top kornere çıktı.

66. dakikada Giresunspor ceza alanı içerisinde Kehinde topu Diarra'ya indirdi. Bu oyuncunun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Dilaver'in ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Gilles'in düşürülmesinden dolayı kazanılan penaltı vuruşunu Kehinde kullandı. Kehinde'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada Özgür Can'ın sağdan geliştirdiği atakta altı pasta Recep vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli

Giresunspor: Eser, Dimitriadis, Volkan (Dilaver dk. 66), Abwo (Isaac dk. 83), Berkan, Recep, Özgür Can, Dodo, Onur, Özgür Yılmaz (Cihan Can dk. 32), Hüsamettin

Elazığspor: Serdar, Mehmet Ozan, Cajic, Hakan, Gilles (Alpaslan dk. 86), Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı (Youssef dk. 54), Murat, Diarra (Mesut dk. 81), Wellington

Goller: Dodo (dk. 20), Recep (dk. 81) (Giresunspor), Kehinde (dk. 81) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Abwo (Giresunspor), Gille, Murat, Kehinde (Elazığspor)

Etiketler
Elazığspor giresunspor tff 1.lig
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