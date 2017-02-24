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25 Şubat 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
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Gökhan Saral: Konyaspor’a yakıştıramadım

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Konyaspor maçı biletlerinin bordo-mavili taraftarlara 900 TL olmasına tepki gösterdi.
15:4924 Şubat 2017
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Gökhan Saral: Konyaspor’a yakıştıramadım

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Konyaspor mücadeleye saha kapama cezası nedeniyle seyircisiz çıkacakken, yeşil-beyazlı yönetim Trabzonspor taraftarlarının maç biletlerinin 900 TL’den satılacağını duyurdu.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, bordo-mavili taraftarlar için uygulanan bilet ücretini değerlendirerek, “Konyaspor yönetiminin TFF’ye tepki amacıyla Trabzonspor taraftarlarına 900 TL bilet fiyatı uygulaması sportmenliğe ve centilmenliğe yakışmamaktadır. Kamuoyu çok iyi biliyor ki, TFF kurumlarının verdiği cezalardan en çok canı yanan Trabzonspor’dur. Protestonun nasıl yapılacağını gösterdik. 11 bin 500 taraftarımızın cezalı olmasına rağmen 21 bin taraftarımızı kampanya yaparak tribünde ağırladık. Konyaspor bizim dost bildiğimiz bir Anadolu kulübüdür. Böyle bir karar almasını yakıştıramadım” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Gökhan Saral konyaspor spor toto süper lig trabzonspor
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