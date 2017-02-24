Görev tamam

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Sema Tuğçe DİKİCİ yazdı

Beşiktaş'ın Kiev'de Şampiyonlar Ligi'ne veda edişinin üzerinden tam 79 gün geçti. Bu 79 gün içinde neler mi yaşandı? “Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anıdır” derler ya hani, Beşiktaş için de böyle oldu. Beşiktaş, bugün ligde lider. Taraftarına coşku, futbolseverlere keyif veren oyunuyla şampiyonluğun en güçlü adayı. Evinde aldığı galibiyetle Avrupa Ligi'nin son 16 takımı arasında “Ben de varım” dedi. Peki, o günkü maçın kahramanı Craig Thomson ne yaptı?

Onu da yazalım. İskoç hakem o günden bu yana uluslararası arenada görev alamadığı gibi İskoçya Ligi'nin geride kalan 25 haftasında ise sadece 6 maç yönetebildi. Her şerde bir hayır olduğu aşikâr.

DERBIYE GÖRE PLANLAMA

3-1'lik skorun rahatlığıyla farklı bir 11'le sahaya çıkan siyah- beyazlı ekipte hesaplamaların Galatasaray maçına göre yapıldığı belliydi. Şenol Hoca'nın bu kritik maç öncesinde yaptığı rotasyonda en fazla fark edilen şey, Atiba'nın yokluğuydu. Atiba'sız orta alanda o alıştığımız performansından uzak, tedirgin bir oyun sergileyen Beşiktaş'ın en büyük avantajı golü erken bulması oldu.İlk yarının sonlarına doğru rakibin baskısının arttığı anlarda yapılan pas hatalarında, kaptırılan toplarda skorun vermiş olduğu rehavet hâkimdi. Ki aynı rehavet devam ederken 64'te de skor eşitlendi. Beşiktaş, avantajlı olmanın gerçeği ve ciddiyetsizlik arasındaki ince çizgide gelip giderken Cenk'in son dakikalarda sahneye çıkışı birden atmosferi değiştirdi. Şimdi gözler önce Nyon'daki kurada ardından TT Arena'daki derbide olacak.