Igor Tudor Galatasaray ile yatıp kalkıyor

Galatasaray'ın yeni çalıştırıcısı Igor Tudor, takımın Beşiktaş derbisinde 3 puan alması için gecesini gündüzüne katıyor.

Üst üste kaybedilen puanların ardından takımdan gönderilen Riekerink'in yerine gelen Igor Tudor, G.Saray'daki öğrencilerini daha yakından tanımak için gecegündüz çalışıyor. Günde 7 saatini sarıkırmızılıları daha yakından tanımak için eski maç kasetlerini izlemekle geçiren 38 yaşındaki teknik adam, bir yandan da Beşiktaş'ı ezberliyor.

49 SAATİNİ VERDİ

Lig devam ederken göreve ani bir kararla geldiği için takımı tanımaya fazla vakit bulunmayan Hırvat çalıştırıcı, yemeden içmeden kesildi. Tudor, antrenman ve yemek dışındaki bütün vaktini takımın videolarını izleyerek geçiriyor. Florya'ya ilk önce Tudor giriyor ve tesislerden de en son o ayrılıyor.Başarılı çalıştırıcı bir haftada yaklaşık 49 saat video izledi.