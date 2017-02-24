İrfan Başaran’dan şampiyonluk mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran önemli açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran yaptığı açıklamada, “Burada bir şampiyonluk yaşadım, bu sene de ona yakın diyebiliriz. Bu anlamda iyi de çalışıyoruz zaten. İnşallah ben de ikinci şampiyonluğumu burada yaşarım ve Süper Lig'e çıkarız” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İrfan Başaran, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malatya'nın şampiyonluğu hak eden bir şehir olduğunu belirten İrfan Başaran, “Daha önce şampiyonluk yaşadım ben burada. Gerçekten taraftarımızla birlikte çok güzel bütünleşmiştik. Basın olsun, taraftar olsun, tüm camia olarak bütünleşmiştik daha doğrusu. O zaman inanılmaz bir arkadaşlığımız vardı, benim ender rastladığım bugüne kadar. Bu sene de ona yakın diyebiliriz. Bu anlamda iyi de çalışıyoruz zaten. İnşallah ben de bireysel olarak şampiyonluğumu burada yaşarım ve Süper Lig'e çıkarız. Çünkü gerçekten Malatya hak ediyor bunu. Şehir olarak, her şeyiyle hak ediyor. İnşallah bunu da birlikte başarırız, ben de çifte mutluluk yaşarım” ifadelerini kullandı.

“İyi oyuncular, iyi oyuncularla oynadığı zaman futbolunu sahaya daha iyi yansıtıyor”

Bireysel performansıyla ilgili de konuşan başarılı futbolcu, “İnsanın kendini anlatması biraz zor oluyor. Ben çalışıyorum, idmanda elimden geleni yapıyorum. Burada bana karşı bir sevgi var, sağ olun hepiniz. İnsani anlamda da futbol anlamında da taraftarımızın genel olarak beni sevdiklerine inanıyorum. Ben de takım için elimden geleni yapıyorum. Sahada hiçbir futbolcu kendini düşünmüyor ve bu yüzden de başarı geliyor diye düşünüyorum. İyi oyuncular, iyi oyuncularla oynadığı zaman futbolunu sahaya daha iyi yansıtıyor. Bu sene de kaliteli bir kadromuz var. Tabi ben de tam olarak istediğim performansı gösteremesem de yine de mutluyum saha içinde” şeklinde konuştu.

“Bizi son dakikaya kadara desteklesinler, ne olacağı belli olmuyor”

İrfan, bu hafta İstanbul'da oynayacakları maç için de taraftara çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini istiyorum. Gerçekten bunu hak eden bir takım var. Şu anda çok iyi gidiyoruz ama ligin daha 13 haftası var. O haftalarda da elimizden geleni yapıp, taraftarlarımızla bütünleşerek sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorum. Onlar bizim gerçekten itici gücümüz. Bunu her zaman gösterdiler. Özellikle İstanbul'daki Denizli maçında inanılmaz bir atmosfer vardı. Bu hafta maçın gününün ve saatinin uygun olacağı için daha fazla taraftar geleceğine inanıyorum. Bizi son dakikaya kadara desteklesinler, ne olacağı belli olmuyor. Çünkü son dakikada da golü bulabiliyoruz. İnşallah öyle bir şey olmasın da hani bir tepki olacaksa da maçtan sonra olsun. Son saniyeye kadar desteklesinler bizi. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz inşallah.”