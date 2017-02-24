İshak Taşçı’dan maça davet

Samsunspor’un bu hafta kendi sahasında gerçekleştireceği Boluspor maçında tüm Samsunluların tribüne davet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunsporumuzun, şehrin desteğine ihtiyacı var. Sevdamızı yalnız bırakmayalım” dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Pazar günü gerçekleşecek olan Samsunspor-Boluspor maçına tüm Samsunluların destek vermesini istedi.

Bu Aşkın Kahramanı Sensin kampanyası ile tüm Samsunluların Samsunspor ile sımsıkı kucaklaştığına dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, zorlu Boluspor maçında tüm Samsunluları 19 Mayıs Stadyumuna davet etti.

Kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'un, Samsunluların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu şehrin en kıymetli markası olan Samsunspor için birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu Aşkın Kahramanı Sensin kampanyası ile bu birlik ve beraberliğin istenildiğinde ne denli güçlü bir şekilde ortaya koyulabildiğini gösterdik. Şimdi her zamankinden daha çok Samsunspor'a sahip çıkma zamandır. Geçtiğimiz hafta Mersin İdman Yurdu maçında yaşanan olaylar nedeniyle 6 bin taraftarımız bu maçta tribünde olamayacak. Bütün şehrin takıma sahip çıkmasını ve tribünde yerini almasını istiyoruz. Pazar Günü Saat: 13.00'da 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleşecek olan karşılaşma, şehrimizin takımı ve şehrimiz için son derece önemli” diye konuştu.