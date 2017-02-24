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Kızılyıldız 77 – 58 Galatasaray Odeabank / Maç özeti

Euroleague'in 23. haftasında Galatasaray, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.
00:0924 Şubat 2017
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Kızılyıldız 77 – 58 Galatasaray Odeabank / Maç özeti

Euroleague’in 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS’ye 77-58 yenildi

İki takım arasında 2014 yılında İstanbul’da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic’in öldürülmesinin ardından karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Başkent Belgrad’taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’ndaki mücadele karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi ekip ilk periyotu 20-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı etkisiz bir oyun sergileyince Kızılyıldız soyunma odasına 48-29 üstün girdi. Ev sahibi ekip, 3. periyotu da 64-42 üstün geçerken mücadelen de 77-58 galip ayrıldı.

Etiketler
euroleague galatasaray kızılyıldız
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