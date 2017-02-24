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25 Şubat 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
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Muharrem Usta: Düzeltileceğine inanıyorum

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Konyaspor'un Trabzonspor taraftarlarına uygulamaya karar verdiği 900 TL'lik bilet uygulamasını düzelteceğine inandığını söyledi.
16:5824 Şubat 2017
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Muharrem Usta: Düzeltileceğine inanıyorum

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Konyaspor mücadeleye saha kapama cezası nedeniyle seyircisiz çıkacakken, yeşil-beyazlı yönetim Trabzonspor taraftarlarının maç biletlerinin 900 TL’den satılacağını duyurdu.

900 TL’lik bilet uygulamasını sosyal medya hesabından değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Muharrem Usta, “Konyaspor 900 TL’lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Etiketler
konyaspor Muharrem Usta spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 16:59 | 24.02.2017
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