Muharrem Usta: Düzeltileceğine inanıyorum

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Konyaspor mücadeleye saha kapama cezası nedeniyle seyircisiz çıkacakken, yeşil-beyazlı yönetim Trabzonspor taraftarlarının maç biletlerinin 900 TL’den satılacağını duyurdu.
900 TL’lik bilet uygulamasını sosyal medya hesabından değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Muharrem Usta, “Konyaspor 900 TL’lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle…” ifadelerini kullandı.