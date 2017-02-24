Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Özbek: Igor Tudor önümüzdeki sene devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sene Igor Tudor ile devam edeceklerini söyledi.
14:3624 Şubat 2017
0
Özbek: Igor Tudor önümüzdeki sene devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sonuç ne olursa olsun Igor Tudor ile önümüzdeki sene devam edeceklerini söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Özbek, “Florya’daki farklılık hemen hissediliyor. Disiplin ve çalışma açısından hissediliyor. Genç bir hoca kariyer hedefleri var. Çok iyi takımlarda oynamış. Hırsını takıma yansıtıyor. Takımdaki ambians, birlik ve beraberlik çok fark etti. Seneye ne olursa olsun devam edeceğiz” diye konuştu.

24 Şubat 2017 Galatasaray, TFF`den Volkan Demirel yanıtı bekliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray Igor Tudor
Son güncelleme: 16:35 | 24.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER