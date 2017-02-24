Özbek: Igor Tudor önümüzdeki sene devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sene Igor Tudor ile devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sonuç ne olursa olsun Igor Tudor ile önümüzdeki sene devam edeceklerini söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Özbek, “Florya’daki farklılık hemen hissediliyor. Disiplin ve çalışma açısından hissediliyor. Genç bir hoca kariyer hedefleri var. Çok iyi takımlarda oynamış. Hırsını takıma yansıtıyor. Takımdaki ambians, birlik ve beraberlik çok fark etti. Seneye ne olursa olsun devam edeceğiz” diye konuştu.

Galatasaray, TFF`den Volkan Demirel yanıtı bekliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi. İlgili Haberi Oku