Ranieri: Dün benim için bir rüya öldü

Futbol dünyasında son yılların en büyük sürprizin mimarı olan Claudio Ranieri, Premier Lig şampiyonu yaptığı Leicester City'den gönderilmesinin ardından açıklama yaptı.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig’de Leicester City’yi tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon yapan Claudio Ranieri, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. İtalyan teknik adam, takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarmasına rağmen ligde küme düşme hattının üzerinde olunca Leicester’a veda etmek zorunda kaldı.

Ranieri vedası hakkında şöyle bir açıklama yaptı;

“Dün benim için bir rüya öldü.

Şampiyonluk mutluluğunun ardından tek rüyam her zaman kalbimde olacak kulüpte, Leicester City’de kalmaktı. Kulüp bünyesindeki herkese kalpten teşekkürler. Ama en çok taraftarlara minnettarım. Beni ilk günden itibaren kalbinize aldınız.

Beraber başardıklarımızı kimse elimizden alamaz. Bunu düşündükçe yüzünüzün hep güldüğünü ve hep güleceğini umuyorum. Benim için mutlulukla dolu, unutulmaz ve muhteşem bir dönem geride kaldı. Sizlerle şampiyon olmak büyük onur ve bir zevkti.“