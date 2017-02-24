Rüştü Reçber: Bana yaptıklarını şimdi Volkan Demirel’e yapıyorlar

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden olan Rüştü Reçber, Volkan Demirel'in camiadan koparılmaya çalışıldığını söyledi.

Milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda oynayan eski kaleci Rüştü Reçber, Hürriyet’teki yazısında Volkan Demirel’in camiadan koparılmaya çalışıldığını iddia etti. Reçber, kendisine de aynı tarzı davranışların sergilendiğini belirtti.

İşte Rüştü Reçber’in yazısı…

3 Temmuz'da dik duran, “Biz bize yeteriz” diyen, Sevilla'da penaltıları kurtaran Volkan Demirel değil miydi? Şimdi camiasından koparılma noktasına getiriliyor. Tıpkı yıllar evvel benim gibi!

Dün gibi hatırlıyorum, Kartalspor maçını… Zayıf uzun boylu bıçkın bir delikanlı. İzledim, izledik ve sağolsun Fenerbahçe'deki yöneticilerimiz de bizlerin ve Nurettin Yıldız hocamın görüşleri doğrultusunda onu aldılar. Kendisiyle uzun yıllar geçirdim. Deli dolu, gözü kara, ama bir o kadar da uysal ve pamuk gibi kalbe sahip…Tribünlerden gelmiş; içine ve ruhuna F.Bahçelilik işlemiş biriydi Volkan Demirel. Hâlâ da öyle…

Yaklaşık 15 yıldır F.Bahçe'de olma ve oymama başarısı göstermiş; bir efsane olarak anılması gereken Kadıköy kalesindeki savaşçı Volkan Demirel…

30 YILDA ANCAK YETİŞİR

Üzülerek yazılanları, söylenenleri okudum ve dinledim. Asıl üzüldüğüm konu da bir yöneticinin de çıkıp yazılana, çizilene ve konuşulana tepki vermemesi oldu.3 Temmuz'da sayın Ali Koç ve Aykut Kocaman ile beraber dik duran o değil miydi?

Fenerbahçelilere “Biz bize yeteriz” sözünü benimseten Volkan Demirel değil miydi? Şampiyonluklarınızda, başarılarınızda övdüğünüz bu kişi değil miydi?Sevilla'da penaltıları kurtardığında yere göğe sığdıramadığınız adam bu Volkan değil miydi?

Peki şimdi ne oldu?

Sözüm, Fenerbahçe yöneticilerine!Sözüm, F.Bahçe taraftarına!Sözüm F.Bahçe camiasına!

Bir Volkan Demirel'i yetiştirmek 30 yılınızı alacak, bunun farkında değil misiniz?