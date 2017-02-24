Trabzonspor yeni seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, 22. hafta mücadelesinde 25 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor karşısından 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor.

Ligin ikinci yarısında namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı 90 dakikada hedefini 3 puan olarak belirledi.

Geride kalan haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalarak ligin ikinci yarısında ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor, Atiker Konyaspor karşısında hem kaybı telafi etmeye, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

11’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Bordo mavililerde sezonun ikinci yarısında oynanan 5 maçta ideal kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayan teknik direktör Ersun Yanal, Jan Durica’nın sakat, Okay Yokuşlu’nun ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda mecburi değişikliğe gidecek.

Yanal’ın bu maçta savunmada Durica’nın yerine Mustafa Akbaş, orta sahada ise Okay’ın yerine Matus Bero’ya ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca forvet hattında yine Rodallega’ya şans tanıyacağı, genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ü de 18 kişilik kadroya dahil edebileceği kaydedildi.

ATİKER KONYASPOR İLE 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, 25 Şubat Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 32’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde bugüne kadar oynanan 31 maçta Trabzonspor’un 16, Atiker Konyaspor’un 9 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 44 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

KONYA’DA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Atiker Konyaspor deplasmanında en son 2010-11 sezonunun 10’uncu haftasında oynadığı maçı 2-1’lik skorla kazanmıştı. Bu tarihten sonra Konya’da rakibiyle Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve ligde 3 maç oynayan bordo mavililer, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor’da bu maç öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Aytaç, Rodallega ve N’Doye yarın ki maçta kart görmeleri durumunda ligin 23. haftasında oynanacak olan Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.