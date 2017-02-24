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KONYASPOR
25 Şubat 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
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Trabzonspor’a 900 TL bilet fiyatı çektiler

Konyaspor yönetimi, evinde seyircisiz oynayacağı Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını 900 TL olarak belirledi. Bu karar bordo-mavili camiada şaşkınlık yarattı.
12:1424 Şubat 2017
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Trabzonspor’a 900 TL bilet fiyatı çektiler

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor – Trabzonspor maçının bilet fiyatları şaşkınlık yarattı. Ev sahibi Konyaspor’un cezasından dolayı seyirci alamayacağı mücadelede bordo-mavili seyircilere 900 TL bilet fiyatı öngörüldü.

Konyaspor yönetiminin belirlediği bu yüksek mebla, Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.  Konya maçı, bordo-mavili taraftarlar için uzak bir deplasman olsa da, Konyaspor yönetiminin bu hareketi camiaca hoş karşılanmadı.

Bu karar, yeşil-beyazlıların seyirci desteğinden yoksun olarak çıkacağı mücadelede rakip takımın desteklenmesini engellemesi olarak algılandı.

Atiker Konyaspor Kulübü yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor Kulübü, ya da bordo mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK’nin haksız yere verdiklerine inandıklarını kararı tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler.

Etiketler
bilet fiyatları konyaspor trabzonspor
Son güncelleme: 12:41 | 24.02.2017
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