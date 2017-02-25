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25 Şubat 2017 19:00
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Ahmet Şan’dan Aykut Kocaman tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, seyircisi karşısında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken Aykut Kocaman tartışmaları devam etti.
21:5425 Şubat 2017
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Ahmet Şan’dan Aykut Kocaman tepkisi

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ile birlikteliği sürdüreceklerini duyurdu.

Ahmet Şan konuşmasında, “Belli çevrelere sesleniyorum, bizi ve hocamızı rahat bırakın. Hiçbir sorunumuz yok. Ligde ve kupada hedeflerimiz var. Aykut Kocaman ile devam edeceğiz. O çevreler Konyaspor’u rahat bıraksın” diye konuştu.

Maçı değerlendiren Ahmet Şan, “Şanssızlık yaşadık. 3-1 kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyunumuzu yeniden ortaya koymaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Ahmet Şan atiker konyaspor Aykut Kocaman spor toto süper lig
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