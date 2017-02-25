Akhisar Belediyespor 3-0 Antalyaspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve anlık gelişmeler burada.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak tehlike hattından uzaklaştı.

Akhisar Belediyespor bu sonuçla 27 puana yükselerek küme düşme hattıyla arasındaki farkı 7’ye yükseltti. 6 hafta sonra kaybeden Antalyaspor ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Manisa ekibi gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ise sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Akhisar Belediyespor 23. dakikada Özer’in altı pastan yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında ise fark 2’ye çıktı! Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ceza alanına yerleştiği anda büyük bir karambol oluştu. Top, ceza sahası dışına doğru hareketlenirken gerilerden gelen Aykut Çeviker, çerçeveyi görüp vurdu ve golü buldu: 2-0.

Dakikalar 55’i gösterdiiğinde Akhisar Belediyespor maça noktayı koydu! Serdar Özkan’ın kaptırdığı top sonrası Miguel Lopes sağ kanattan topu taşıdı ve çizgiye inmeden pasını Özer’e çıkardı. Özer, ayağının içiyle soğukkanlı bir vuruş gerçekleştirdi ve Akhisar durumu 3-0 yaptı.