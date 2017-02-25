Ali Koç’un başkanlık planı hazır – Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım sonrası döneminde başkan olması beklenen Ali Koç, harekete geçmek için yasal sürecin sonlanmasını bekliyor.

Kasımpaşa maçında “İstifa” diye bağıran Fenerbahçe taraftarları, Krasnodar rövanşında bir adım ileri gidip, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı attı. Koç eliyle “Sakin olun” jesti yaptı.Peki bu tarihi hareketi Koç neden, niçin yaptı. İşte herkesin merak etitği soruların net cevapları…

Akşam’ın haberine göre, Fenerbahçe'de yakın geçmişte Pendik faciası dışında, sportif başarısızlık nedeniyle olağanüstü kongreye hiç gidilmedi. Yargıtay kararı öncesi yine olağanüstü genel kurul gündemde yok. Ali Koç, şu an temkinli. Çünkü 24 Ekim'deki Konyaspor maçı öncesi adaylık açıklaması yaptı. Bazı Fenerbahçeliler rahatsız oldu. “Maçtan önce neden açıklama yapıyor?” diye eleştiriler geldi.

YASAL SÜRECİ BEKLİYOR

Kesinlikle kongre çığırtkanlığına karşı. Konuşmuyor, eleştiriden kaçınıyor. Yargıtay kararına kadar sakin kalacak. Krasnodar maçında da Fenerbahçeli taraftarlara eliyle yaptığı “Sakin olun” hareketinde “Sakin olun. 19 yıllık başkan zor durumdayken kongre için ortaya çıkılmaz” diye bir mesaj verdi.

Yasal süreci bekliyor. Yargıtay kararı çıksın, yönetim seçimli olağanüstü genel kurul kararı alsın, somut kongre tarihi belli olsun, belirsizlik ortadan kalktıktan sonra çalışmalara başlayacak ve projelerini anlatacak.

Mevcut yönetim kurulu sportif gerekçelerle kongre kararı almayacak. Ama başarısız sonuçlar nedeniyle Yargıtay kararı öncesi sürpriz genel kurul olursa Koç, kongre için çalışmalara başlamaya hazır. Aziz Yıldırım görevini ve çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, “Bir an önce Yargıtay kararını versin” diyor