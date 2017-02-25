Arda Turan dönüyor!

Bir süredir sakatlığı bulunan Arda Turan'ın pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid maçında forma giymesi bekleniyor.

Arda Turan, Barcelona’nın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maçta sahalara dönüyor. Sakatlığından dolayı bir süredir maçlardan uzak kalan milli futbolcunun Vicente Calderon’daki maçta ilk 18 içinde yer alması bekleniyor.

Eski takımına karşı mücadele verecek olan 29 yaşındaki futbolcu hocası Luis Enrique’den şans bekleyecek. Katalan ekibinde Javier Mascherano’nun sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor.

Mücadeleye 3 puan parolasıyla çıkacak olan Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone’nin takımının başında 300’üncü maçı olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER