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Atalanta, Şampiyonlar Ligi aşkına! Napoli’yi yendiler

Sezonun flaş takımı Atalanta, puan durumunda önünde yer alan Napoli'yi deplasmanda 2-0 yenerek arasındaki farkı 3'e düşürdü.
23:1725 Şubat 2017
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Atalanta, Şampiyonlar Ligi aşkına! Napoli’yi yendiler

İtalya Serie A’nın 26. haftası Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı yapan Napoli ile Atalanta arasında oynanan maçla açıldı.

San Paolo’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 6 puanlık maçtan zaferler ayrıldı.

Atalanta’ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 70. dakikalarda Mattia Caldara kaydetti. Franck Kessie ise 3 dakika içerisinde gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Napoli 54 puanla 3. sırada kalırken, Atalanta rakibiyle arasında farkı indirerek 51 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında umutlarını korudu.

Etiketler
atalanta İtalya Serie A Napoli
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