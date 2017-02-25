Aykut Kocaman’ın istifa mektubu

Geçen yıl 66 puan toplayıp ligi üçüncü sırada bitirerek Konyaspor'a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan, bu sezonda da Türkiye Kupası'nda ve ligde istikrarlı gidişatını sürdüren Atiker Konyaspor'da bir anda hoca-yönetim krizi baş gösterince herkes şaştı kaldı. Daha doğrusu mevzuyu bilmeyenlerin ağzı açık kaldı.

Çünkü bilindiği üzere Türkiye gibi ülkelerde futbol sadece futbol değildir. İddiasız bir takımı ayağa kaldırmanız, zafer üstüne zafer kazanmanız yetmez. Bazen kariyeriniz uğruna, maalesef daha farklı şeyler de yapmanız gerekir. Tıpkı futbol tarihimizin kalite abidelerinden Aykut Hoca'nın ‘yapamadığı' gibi… Tıpkı yorumcusundan futbolcusuna, başkanından teknik direktörüne kadar birçok futbol insanının vıcık vıcık siyasete girip gücün yanında saf tutması gibi.

Hatırlayalım… Ne demişti Aykut Kocaman tam bir ay önce canlı yayında okuduğu ‘istifa' mektubunda:

“Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor'un adamıyız, oyuncular da öyle olmalı. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar.”

Lafın kısası bu akşam Konyaspor, Trabzon karşısında destan yazıp, kalan 12 maçı alsa da boşuna. Aykut Hoca gibiler ‘günümüz' futboluna 10 gömlek fazla…