Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Saffet Susic yönetiminde son iki maçında 4 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor son iki maçında puan alamayan Adanaspor ile karşılaşacak.
Antalya ekibi rakibi karşısında çıkışını devam ettirmenin peşinde… Adanaspor ise 2 maçlık kötü gidişini bitirmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanan Aytemiz Alanyaspor – Adanasoır maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.