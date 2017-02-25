Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takım Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Saffet Susic yönetiminde son iki maçında 4 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor son iki maçında puan alamayan Adanaspor ile karşılaşacak.

Antalya ekibi rakibi karşısında çıkışını devam ettirmenin peşinde… Adanaspor ise 2 maçlık kötü gidişini bitirmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanan Aytemiz Alanyaspor – Adanasoır maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.