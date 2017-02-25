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ADANASPOR
25 Şubat 2017 15:00
ALANYASPOR
vs
ADANASPOR
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Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takım Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya geliyor.
14:5725 Şubat 2017
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Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Saffet Susic yönetiminde son iki maçında 4 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor son iki maçında puan alamayan Adanaspor ile karşılaşacak.

CANLI MAÇ ANLATIMIAlanyaspor – Adanaspor

Antalya ekibi rakibi karşısında çıkışını devam ettirmenin peşinde… Adanaspor ise 2 maçlık kötü gidişini bitirmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanan Aytemiz Alanyaspor – Adanasoır maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
adanaspor Aytemiz Alanyaspor
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