Aziz Yıldırım yerine sürpriz isim

Aziz Yıldırım'ın istifa kararı eli kulağında. Ali Koç hazır olana kadar kulübün başkanlığına geçici olarak Mahmut Uslu'nun geçeceği konuşuluyor.

Kulübü dünya seviyesine çıkarmak için harcanan emek, 3 Temmuz süreci, yargı savaşı, rakiplerle mücadele, peş peşe gelen kötü sonuçlar…Başkanlığındaki 20. yılında iyice yıpranan Aziz Yıldırım'ın istifayı düşündüğü, bu planını salı günkü yönetim toplantısında açıklayacağı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım`dan Ali Koç`a kongre mesajı Avrupa'ya vedanın ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, olağanüstü kongreye gideceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

15 Şubat 1998 yılında yapılan Fenerbahçe Genel Kurulu, sadece kulüp için değil Türk spor tarihi açısından da dönüm noktası oldu. Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu.

Yıldırım bu görevde tam 19 seneyi geride bıraktı. Sayısız başarılar yaşadı, son maçta kaçan şampiyonluklarla yıkıldı. Kulübü dünya seviyesine çıkarmak için çok çalıştı. 3 Temmuz sürecinde hapse girdi, ardından yargı mücadelesi yaptı. Rakiplerle yarıştı. Son dönemde peş peşe gelen kötü sonuçların ardından üzerindeki baskı iyice arttı. Aziz Yıldırım'ın ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü öne sürüldü. Yıldırım, bu planını salı günkü yönetim kurulu toplantısında arkadaşlarıyla paylaşacak ve ardından yeni bir yol haritası çizilecek.

BİR ALTERNATİF DAHA VAR

Fanatik’in haberine göre Aziz Yıldırım, istifa etmesi halinde, sonrasında yaşanacak süreç için kafasında iki yol belirledi. Bunlardan ilki, kendisiyle birlikte yönetim kurulunun da görevi bırakması ve olağanüstü seçime gidilmesi. Bir başkan istifa ettiğinde genelde yaşanan süreç bu. Fakat bir alternatif daha var…

USLU HAZIR

Yıldırım görevi bırakıp, arkadaşlarından 2018'in mayısında yapılacak genel kurula kadar devam etmelerini isteyebilir. Bu durumda bir başkanvekili belirler. Bu görev için bir numaralı aday da Mahmut Uslu. Ancak Aziz Yıldırım'ın bu yolu tercih etmesi halinde camiadan büyük bir tepki ve protesto gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.