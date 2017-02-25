Balıkesirspor, Adana’da 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadeleden kırmızı-beyazlı takım 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 26 puanla 11. sırada haftayı tamamlarken, konuk takım 31 puanla 6. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın pasında Sercan Kaya gelişine vurdu, direğe çarpan top auta çıktı.
17. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan’ın ortasında Tiago kafa ile indirdi. Pote'nin röveşatasında top kaleci Atilla'da kaldı.
19. dakikada Balıkesirspor'da Bakemanga’nın yakın mesafeden şutunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.
20. dakika Adana Demirspor'da Tiago'nun ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pote'nin boş pozisyonda şutunda top kaleci Atilla'da kaldı.
35. dakikada Balıkesirspor'da Burak Çalık ceza alanına çalımlarla girdi. Çaprazdan sert şutunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45. dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya'nın şutunda top Balıkesirsporlu Oğuzhan'ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pote topu ağlarla buluşturdu. 1-1
51. dakikada Adana Demirspor'da Leroy'un pasında Sercan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci top dışarıya çıktı.
60. dakikada Adana Demirspor'da Leroy'un uzun pasında Pote gelişine vurdu top yandan auta çıktı.
79. dakikada Balıkesirspor'da Burak Çalık'ın pasında Abdulkadir’in gelişine şutunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Engin, Mustafa Sönmez, Ömer Tevfik Özkoç
Adana Demirspor: Emrullah, Mehmet, Tufan, Pote, Sercan (Berat dk. 77), Onur, Oğuzhan, Raspopovic, Berkay (Servan dk. 86), Tiago, Leroy (Gbric dk. 83)
Balıkesirspor: Atilla, Oğuzhan, Eray, Nizamettin (Mehmet dk. 80), Bekamenga (Foxi dk. 63), Cüneyt, Burak (Doğa dk. 90), Glumac, Bülent, İshak, Abdulkadir
Goller: Burak (dk. 35), Abdulkadir (dk. 79) (Balıkesirspor), Pote (dk. 45+2) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Sercan, Tufan (Adana Demirspor)