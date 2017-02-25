Bayern Münih, Hamburg’a yine acımadı!

Son yıllarda sahasında Hamburg'u farklı skorlarla deviren Bayern Münih, rakibine yine acımadı!

Almanya Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg’u konuk etti. Allianz Arena’da oynanan maçta 8 gol atıldı ve bunların tamamı Bayern’den geldi.

Gol perdesini 17. dakikada Vidal açarken, Lewandowski 24. dakikada penaltıdan ve 42. dakikada attığı gollerle ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. 54 ve 56’da Alaba sahneye çıktı. Oyuna 60. dakikada giren Coman da 65 ve 69. dakikalarda gollerini atarak durumu 7-0 yaptı. Bayern’in gol partisini ise 87. dakikada Robben bitirdi!

Bu sonuçla Bayern 53 puanla liderliğini sürdürürken, Hamburg 20 puanla 16. sırada kaldı.

Bayern Münih’in, Allianz Arena’da Hamburg’la oynadığı son 7 maçın sonuçları:

6-0, 5-0, 9-2 , 3-1, 8-0 , 5-0, 8-0