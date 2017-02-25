Bayern Münih, Hamburg’a yine acımadı!

Almanya Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg’u konuk etti. Allianz Arena’da oynanan maçta 8 gol atıldı ve bunların tamamı Bayern’den geldi.
Gol perdesini 17. dakikada Vidal açarken, Lewandowski 24. dakikada penaltıdan ve 42. dakikada attığı gollerle ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. 54 ve 56’da Alaba sahneye çıktı. Oyuna 60. dakikada giren Coman da 65 ve 69. dakikalarda gollerini atarak durumu 7-0 yaptı. Bayern’in gol partisini ise 87. dakikada Robben bitirdi!
Bu sonuçla Bayern 53 puanla liderliğini sürdürürken, Hamburg 20 puanla 16. sırada kaldı.
Bayern Münih’in, Allianz Arena’da Hamburg’la oynadığı son 7 maçın sonuçları:
6-0, 5-0, 9-2 , 3-1, 8-0 , 5-0, 8-0