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BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş taraftarlarını uyardı

Beşiktaş Kulübü, pazartesi oynanacak olan Galatasaray derbisine taraftarların bireysel olarak gitmemesi konusunda uyarı yaptı.
13:2425 Şubat 2017
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Beşiktaş taraftarlarını uyardı

Beşiktaş, Süper Lig’de oynanacak olan Galatasaray maçına gidecek olan taraftarlarına uyarı yaptı. Taraftarların bireysel olarak maça gitmemeleri salık verildi. Taraftarlara 14:30’da Vodafone Arena’da olma çağrısı yapıldı.

Beşiktaş’ın açıklaması şu şekilde:

Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur.

Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisine taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız.

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