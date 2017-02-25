Beşiktaş’ın önü açık

Beşiktaş, iki maçta da yendiği Hapoel BS’nin Şampiyonlar Ligi’nden ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a karşı bir adım önde gözüküyor. İddialı rakipler de birbiriyle oynayacak.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Siyah-beyazlılar, 2. turda Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Yunan şampiyonu Olympiakos ile eşleşti. İlk maç 9 Mart saat 23.05'te Atina'da, rövanş 16 Mart saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş için bir diğer iyi haber de öteki eşleşmelerden geldi. Turnuvanın iddialı takımlarının birbiriyle eşleşmesi, turun geçilmesi halinde temsilcimizin işine yarayabilir.

Beşiktaş taraftarından Samsunspor`a destek Samsun Beşiktaş Taraftar Grubu, TFF 1. Lig'de kümede kalma yarışı yapan ve maddi sıkıntılar yaşayan Samsunspor'a destek amaçlı 220 adet kırmızı-beyazlı forma satın aldı. İlgili Haberi Oku

Olympiakos karşısında Beşiktaş'ı umutlandıran önemli unsurlar bulunuyor. Her ne kadar Oly, liginde uzak ara lider durumda da olsa, takım eski kalitesinden uzak. Osmanlıspor'a karşı evinde zorlanan ve 0-0 berabere kalan Yunan ekibi, Ankara'daki rövanşı 3-0 kazansa da temsilcimize net pozisyonlar vermişti. Ayrıca Beşiktaş'ın 3-2 ve 2-1'lik galibiyetlerle elediği Hapoel BS, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'u 0-0 ve 1-0'la saf dışı bırakmıştı.

Aboubakar UEFA`nın 11`inde UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı. İlgili Haberi Oku

YUNANİSTAN’IN EN BÜYÜĞÜ

Olympiakos, tartışmasız olarak Yunanistan'ın en büyük ve tanınan kulübü. 42 lig şampiyonluğu bulunan Oly, son 20 sezonun 18'inde zirveyi bırakmadı. Önemli isimleri Eski Trabzonsporlu Cardozo, Cambiasso, Andre Martins, Seba ve Fortunis. Takımın en golcüsü Ideye, kısa süre önce Çin'e satıldı. Devre arasında alınan Karim Ansarifard da beş maçta üç gol attı. Türk ve Yunan ekipleri Avrupa kupalarında 21 kez karşı karşıya geldi. Ekiplerimiz dokuz galibiyet ve beş yenilgi yaşadı. Beşiktaş, daha önce Asteras'la iki maçta da berabere kaldı.