Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta derbi öncesi şok sakatlık

Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.
16:1525 Şubat 2017
0
Beşiktaş’ta derbi öncesi şok sakatlık

Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş’ta bugün beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Derbi öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Necip Uysal’ın en az 1 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş kulübünde sakatlanan Necip Uysal’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme şu şekilde:

“Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal’ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı.”

Etiketler
beşiktaş galatasaray Necip Uysal sakatlık
Son güncelleme: 17:09 | 25.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER