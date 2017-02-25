Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
24 Şubat 2017 20:01
KASIMPAŞA
4 - 0
BURSASPOR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursaspor taraftarları bıçaklarla futbolculara saldırdı

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bir çok oyuncu darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.
08:3725 Şubat 2017
0
Bursaspor taraftarları bıçaklarla futbolculara saldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı. Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın çoğunluğunun darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin’in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

24 Şubat 2017 Kasımpaşa 4-0 Bursaspor / Maç Özeti Kasımpaşa son haftalarda başarısız sonuçlar alan Bursaspor'u sahasında 4-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 7 haftaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alını. Tüm futbolcular, saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu.

Etiketler
bursaspor
Son güncelleme: 08:38 | 25.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER