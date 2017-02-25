Bursaspor taraftarları bıçaklarla futbolculara saldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı. Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın çoğunluğunun darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin’in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi.
Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alını. Tüm futbolcular, saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu.