Bursaspor taraftarları bıçaklarla futbolculara saldırdı

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bir çok oyuncu darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

0