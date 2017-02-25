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BURSASPOR
24 Şubat 2017 20:01
KASIMPAŞA
4 - 0
BURSASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Bursaspor’da yönetime tepki

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Özlüce Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün arka kapıdan tesislere girişi sırasında yoğun tepki gösteren taraftarlar, yönetimi de istifaya davet etti.
08:4625 Şubat 2017
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Bursaspor’da yönetime tepki

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-beyazlı oyuncular, Özlüce Tesislerine döndüklerinde taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Tesisler önünde toplanan yaklaşık 100 kadar Bursaspor taraftarı, takım otobüsünün tesise arka kapıdan girişi sırasında, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar, daha sonra olaysız şekilde tesislerden ayrıldı.

25 Şubat 2017 Bursaspor taraftarları bıçaklarla futbolculara saldırdı Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bir çok oyuncu darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi. İlgili Haberi Oku

Öte yandan polis ekipleri de, herhangi bir olayın yaşanmaması için tedbir aldı.

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