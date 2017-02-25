Darüşşafaka Doğuş İspanya’dan çıkamadı!

Darüşşafaka Doğuş, play-off yarışında Anadolu Efes'in Baskonia'yı yendiği haftada Real Madrid'e 101-83'lük skorla mağlup oldu.

Euroleague’in 23. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Wizink Center’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 101-83 kaybetti.

Bu sonuçla lider Real Madrid 18. galibiyetini alarak CSKA Moskova ile olan 1 maçlık farkını korudu. Darüşşafaka Doğuş ise 11 galibiyet 12 yenilgiyle 9. sırada haftayı tamamladı.

Temsilcimizde James Anderson kenardan gelerek 18 sayı, Brad Wanamaker 15 sayıyla oynadı. Real Madrid’de ise 8’de 6’lık 3 sayı isabetiyle oynayan Sergio Llull 26 sayıyla maçın yıldızı oldu. İspanyol ekibinde Othello Hunter ile Trey Thompkins 14’er sayıyla maçı tamamladı.

1. PERİYOT: 30-14

2. PERİYOT: 23-23

3. PERİYOT: 22-23

4. PERİYOT: 26-23