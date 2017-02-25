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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Dursun Özbek’ten derbiye dev prim

Galatasaray'da sezonun en kritik maçı olarak gösterilen Beşiktaş derbisi için prim yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Dursun Özbek bunu maçtan bir önce açıklayacak.
09:5525 Şubat 2017
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Dursun Özbek’ten derbiye dev prim

Galatasaray zorlu Beşiktaş derbisinin kazanılması için yönetim üzerine düşen her türlü fedakârlığı hayata geçiriyor. Puanlar üzerinden uygulanan para sistemi, Beşiktaş derbisinde yerini prime bırakacak. Sezonun en önemli mücadelesi olarak gösterilen derbide, alınacak bir galibiyet karşılığında futbolculara 2 milyon TL dağıtılacak.

24 Şubat 2017 Galatasaray, TFF`den Volkan Demirel yanıtı bekliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Tudor ve futbolcuların konsantrasyonunu bozmamak için şimdilik Florya'ya gidilmiyor. Hazırlıklar bittikten ve Başkan Özbek'in otelinde kampa girildikten sonra prim müjdesi oyunculara açıklanacak. Derbi öncesinde oyuncularıyla kısa bir moral konuşması yapacak olan Başkan Özbek, burada dağıtalacak miktarı açıklayacak.

Etiketler
beşiktaş derbi Dursun Özbek galatasaray
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