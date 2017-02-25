Dursun Özbek’ten derbiye dev prim

Galatasaray'da sezonun en kritik maçı olarak gösterilen Beşiktaş derbisi için prim yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Dursun Özbek bunu maçtan bir önce açıklayacak.

Galatasaray zorlu Beşiktaş derbisinin kazanılması için yönetim üzerine düşen her türlü fedakârlığı hayata geçiriyor. Puanlar üzerinden uygulanan para sistemi, Beşiktaş derbisinde yerini prime bırakacak. Sezonun en önemli mücadelesi olarak gösterilen derbide, alınacak bir galibiyet karşılığında futbolculara 2 milyon TL dağıtılacak.

Galatasaray, TFF`den Volkan Demirel yanıtı bekliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Tudor ve futbolcuların konsantrasyonunu bozmamak için şimdilik Florya'ya gidilmiyor. Hazırlıklar bittikten ve Başkan Özbek'in otelinde kampa girildikten sonra prim müjdesi oyunculara açıklanacak. Derbi öncesinde oyuncularıyla kısa bir moral konuşması yapacak olan Başkan Özbek, burada dağıtalacak miktarı açıklayacak.