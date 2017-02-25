Dursun Özbek’ten derbiye dev prim

Galatasaray zorlu Beşiktaş derbisinin kazanılması için yönetim üzerine düşen her türlü fedakârlığı hayata geçiriyor. Puanlar üzerinden uygulanan para sistemi, Beşiktaş derbisinde yerini prime bırakacak. Sezonun en önemli mücadelesi olarak gösterilen derbide, alınacak bir galibiyet karşılığında futbolculara 2 milyon TL dağıtılacak.
Teknik Direktör Tudor ve futbolcuların konsantrasyonunu bozmamak için şimdilik Florya'ya gidilmiyor. Hazırlıklar bittikten ve Başkan Özbek'in otelinde kampa girildikten sonra prim müjdesi oyunculara açıklanacak. Derbi öncesinde oyuncularıyla kısa bir moral konuşması yapacak olan Başkan Özbek, burada dağıtalacak miktarı açıklayacak.