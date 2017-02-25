Endülüs derbisinde gülen Sevilla

Şampiyonluk yarışındaki Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'i 2-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

İspanya La Liga’nın 24. haftasında Real Betis ile Sevilla karşılaştı. Her zaman tansiyonu yüksek olan Endülüs derbisinde konuk takım ilk yarısını yenik kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

36. dakikada Riza Durmisi’nin golüyle 1-0 öne geçen Betis, soyunma odasına üstün gitti.

İkinci yarıya Iborra ve Ben Yedder’i sahaya sürerek başlayan Jorge Sampaoli’nin planı tuttu. 56. dakikada Mercado derbiye eşitlik getirirken, Sevilla 76. dakikada Vicente Iborra’nın golüyle 2-1 öne geçerek 3 puanı kaptı.

Bu sonuçla 52 puana yükselen Sevilla maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Real Betis ise 24 puanla 15. sırada kaldı.