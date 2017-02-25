Fenerbahçe, Gaziantep’te büyük tepkiyle karşılandı!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor karşılaşmak için kente gelen Fenerbahçe'ye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Arena Stadı’nda yarın Gaziantepspor'a ile mücadele edecek Fenerbahçe, uçakla şehre geldi. Gaziantep Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Havalimanından çıkan futbolculara, taraftarlar, “Burası babanızın çiftliği değil. Bu formanın hakkını verin. İstila değil istifa edin” sloganları ile tepki gösterdi. Taraftarlar, “Yönetim istifa” sloganları ile de kulüp yöneticilerine tepki gösterdi.

Futbolcuların tepki nedeniyle moralinin bozuk olduğu görüldü. Bazı taraftarlar futbolcular Volkan Şen, Sow, Lens’e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.Takım otobüsüne binen kafile, kalacakları otele doğru yola çıktı.