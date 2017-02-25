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26 Şubat 2017 19:00
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Fenerbahçe’de 5 isim Gaziantepspor maçında yok!

Zorlu Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat 5 futbolcuyu kadroya almadı.
18:1725 Şubat 2017
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Fenerbahçe’de 5 isim Gaziantepspor maçında yok!

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kadroda olmayan isimler belli oldu.

Cezası biten Robin van Persie, hafif sakatlığı bulunan Simon Kjaer, Oleksandr Karavaev, geçen hafta forma giymek istediğini söyleyen Miroslav Stoch ve büyük eleştiri alan Emmanuel Emenike bu maçın kadrosuna alınmadı.

25 Şubat 2017 Fenerbahçe, Gaziantep`te büyük tepkiyle karşılandı! Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor karşılaşmak için kente gelen Fenerbahçe'ye sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dick Advocaat Emmanuel Emenike Fenerbahçe Miroslav Stoch Oleksandr Karavaev Robin van Persie Simon Kjaer
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