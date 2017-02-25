Fenerbahçe’de yıldızlar açık arttırmada

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasından kaynaklanan mali sıkıntı, yeni sezonda transfer için Fenerbahçe yönetimini bir hayli zorlayacak. Advocaat'ın yerine teknik direktör belirlenmeden önce operasyon için düğmeye basılırken, kadronun baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Gönderilmesi planlanan ilk isim, sözleşmesi devam eden Van Persie… Hollandalı'yı iyi bir bonservis bedeliyle satmak isteyen yönetim, 5 milyon Euro'yu geçen yıllık ücretinden de tasarruf etmenin peşinde…
HASAN ALİ İLE DEVAM
Van der Wiel ve Emenike, belki de yok pahasına satılacak ama az da olsa kaynak yaratılıp maaş bütçesi de açılacak. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde birçok teklif alan Kjaer'i satarak en az 15 milyon Euro'yu kasasına koymayı hedefliyor. Fernandao'nun ise iyi bir bonservis getirmesi durumunda transferine izin verilecek. Hasan Ali ile sözleşme yenileyecek olan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in kontratını ise uzatmayacak. Yönetim ayrıca Lens ile Sow'u yeniden kiralamak için girişimlere başlayacak.