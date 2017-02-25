Fenerbahçe’de yıldızlar açık arttırmada

Van Persie, Kjaer, Fernandao, Emenike ve Van der Wiel satılacak, Sow ile Lens kulüplerinden istenecek. FFP nedeniyle transferde kiralama formülü öncelikli olacak.

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasından kaynaklanan mali sıkıntı, yeni sezonda transfer için Fenerbahçe yönetimini bir hayli zorlayacak. Advocaat'ın yerine teknik direktör belirlenmeden önce operasyon için düğmeye basılırken, kadronun baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Gönderilmesi planlanan ilk isim, sözleşmesi devam eden Van Persie… Hollandalı'yı iyi bir bonservis bedeliyle satmak isteyen yönetim, 5 milyon Euro'yu geçen yıllık ücretinden de tasarruf etmenin peşinde…

Kanarya gol ortalamasını düşürdü Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 39 gol atan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında gol ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda oynadıkları 5 maçta fileleri 5 kez havalandırabildi. İlgili Haberi Oku

HASAN ALİ İLE DEVAM

Van der Wiel ve Emenike, belki de yok pahasına satılacak ama az da olsa kaynak yaratılıp maaş bütçesi de açılacak. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde birçok teklif alan Kjaer'i satarak en az 15 milyon Euro'yu kasasına koymayı hedefliyor. Fernandao'nun ise iyi bir bonservis getirmesi durumunda transferine izin verilecek. Hasan Ali ile sözleşme yenileyecek olan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in kontratını ise uzatmayacak. Yönetim ayrıca Lens ile Sow'u yeniden kiralamak için girişimlere başlayacak.