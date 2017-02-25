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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Galatasaray derbinin taktiğini çalıştı

Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, taktik antrenman yaptı.
20:0925 Şubat 2017
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Galatasaray derbinin taktiğini çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için kampa girecek.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
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