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BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Galatasaray’dan Beşiktaş’a gönderme!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulüpten bir gönderme geldi. Galatasaray Kulübü'nün resmi twitter hesabından 2 yıldızlı formasını paylaştı.
21:3625 Şubat 2017
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Galatasaray’dan Beşiktaş’a gönderme!

Süper Lig’in 22. haftasında 27 Şubat Perşembe günü oynanacak derbi öncesi Galatasaray’dan Beşiktaş’a bir gönderme geldi.

Kulübün resmi twitter hesabından “Farkın Farkındayız” etiketiyle yapılan paylaşımda iki yıldızlı Galatasaray forması kullanılırken, “Gerçekleriniz bizim için RETRO” ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bu paylaşım şu anda 2 yıldızı ve 14 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a ince bir gönderme olarak algılandı.

İki yıldızı bulunan Beşiktaş’a gönderme olarak yapılan paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilirken, siyah-beyazlıların tepkisini çekti.

Etiketler
beşiktaş galatasaray
Son güncelleme: 21:38 | 25.02.2017
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