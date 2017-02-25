Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hakan Altun, Demba Ba’dan sonra Atiba için beste yapacak

Şarkıcı Hakan Altun, kendisi gibi Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz'le Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson için beste yaptıklarını söyledi.
21:1125 Şubat 2017
0
Hakan Altun, Demba Ba’dan sonra Atiba için beste yapacak

Şarkıcı Hakan Altun, kendisi gibi Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz’le Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson için beste yaptıklarını söyledi.

Altun ile Algöz’ün daha önce hazırladıkları Demba Ba şarkısı sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşılmıştı. Demba Ba, Çin'e transfer olmasına rağmen şarkı hâlâ taraftarın dilindeydi. Nihai olarak Demba Ba kısa bir aradan sonra tekrar Beşiktaş'a döndü.

Beşiktaş kadrosunun bel kemiği sayılan Atiba Hutchinson için beste yapacaklarını belirten Altun, “Atiba her şeyi hak ediyor. Sürpriz bir şey çıkaracağız ortaya” dedi.

Etiketler
beşiktaş Hakan Altun
Son güncelleme: 21:12 | 25.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER