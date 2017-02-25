Harun Tekin saldırı sonrası patladı: Kendini bilmez barbar grubu

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, dün gece saatlerinde bir grup taraftar tarafından maruz kaldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim" dedi.

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