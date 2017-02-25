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BURSASPOR
24 Şubat 2017 20:01
KASIMPAŞA
4 - 0
BURSASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Harun Tekin saldırı sonrası patladı: Kendini bilmez barbar grubu

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, dün gece saatlerinde bir grup taraftar tarafından maruz kaldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim" dedi.
21:1925 Şubat 2017
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Harun Tekin saldırı sonrası patladı: Kendini bilmez barbar grubu

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı oyuncular, dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Takım otobüsünün içinde yaşanan olayda yüzüne darbe alan kaleci Harun Tekin, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Uzun yıllardır formasını onurla ve gururla taşıdığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamak beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim. Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.

25 Şubat 2017 Bursaspor`a yapılan saldırı sonrası görüntüler Bursaspor'a yapılan taraftar saldırısından ilk görüntüler ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bursaspor Harun Tekin spor toto süper lig
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