İmparator Tudor!

Mart sonunda milli maçlar için lige verilecek arada Teknik Direktör Igor Tudor’dan geniş kapsamlı bir rapor isteyen Galatasaray yönetimi, böylece gidecek ve kalacakları belirleyecek. Ayrıca transferde de rota çizilecek.

Göreve geldiği ilk günden itibaren takım üzerindeki etkisini göstermeye başlayan Teknik Direktör Igor Tudor'a futbol takımı tamamen emanet edilmiş durumda. Hırvat çalıştırıcıya güvenen ve her türlü desteği sağlayan yönetim, hocasının işine karışmayacak. Mart sonunda milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada da takımın geleceği net olarak şekillenecek. İlk olarak takımda kalacak ve gidecek isimleri belirleyecek olan Tudor, ardından da transfer yapılmasını istediği bölgeleri yönetime bildirecek. Hocasının arkasında duran ve yeni yapılanmayı Tudor'la birlikte gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun planlamasını hayata geçirecek. 1 aylık süreç takımdaki isimler için büyük önem taşıyor.

Galatasaray, TFF`den Volkan Demirel yanıtı bekliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Beşiktaş derbisinden, Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratına kadar birçok konuya değindi. İlgili Haberi Oku

HAVA TOPLARINA DİKKAT

Bu sezon hava toplarındaki zaafiyeti nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, kalesinde gördüğü 21 golün, 12'sini kafa ile yedi. Teknik Direktör Igor Tudor, bu sorunu önlemek için hemen Aurelien Chedjou'yu affetmişti. Beşiktaş'ın duran toplardaki becerisi de göz önünde bulundurulunca, Hırvat çalıştırıcı savunma ile özel olarak ilgileniyor.