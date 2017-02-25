Kastamonu Belediyespor’un liderlik inadı sürüyor

Şampiyonluk yarışı yapan Kastamonu Belediyespor, süper formunu devam ettirerek Genç Uşak Spor Kulübü'nü 15 farkla 41-26 yendi.

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Genç Uşak Spor Kulübü'nü 41-26 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 23-10 üstünlükle kapadı.

Bu sonuçla Kastamonu ekibi 18. galibiyetini alarak 36 puana yükseldi. Uşak ise 13 mağlubiyet ve 11 puanla 11. sırada yer aldı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Alican Kaya, Erman Yeşil

Kastamonu Belediyespor: Anca Mıhaela Rombesic, Yasemin Güler 10, Andrea Seric 3, Yeliz Yılmaz 2, Sıla Aydın 2, Darıa Kot, Serpil İskenderoğlu 2, Sonja Bayjaktarovic, Anastasıa Sinitsyna 4, Cumhuriye Hodzic, Ceren Demirçelen 4, Patrıca Da Sılva 9, Marıja Shteriova 5

Genç Uşak Spor Kulübü: Honoree Batanali, Cecile Annıemben 6, Yanıcr Baniomo 11, Buse Ay, Virpinie Viviane Nqoganp 3, İrem Köseler 2, Seher Ay 3, Sevgül Mercan, Büşra Yaşar 1

İlk yarı: 23-10

İki dakika cezası alanlar: Sıla Aydın, Sınıtsyna, Ceren Demirçelek, Marıja Shteriova (Kastamonu Belediyespor) Cecile Annıemben, Yanıcr Baniomo, Virpinie Viviane Nqoganp (Genç Uşak Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Yasemin Güler, Anastasıa Sınıtsyna (Kastamonu Belediyespor), Cecile Annıemben, İrem Köseler, Sevgül Mercan (Genç Uşak Spor Kulübü)