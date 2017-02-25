Mersin İdman Yurdu’nda başkanlığa Mahmut Karak seçildi

TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurulu yapıldı. Mustafa Demirtaş ile Mahmut Karak'ın yarıştığı başkanlık seçimini, 88 oyla Karak kazandı. Kongre salonuna taraftarlar alınmazken, içeride taraftar liderleri ile Karak arasında uzun süre tartışmalar yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan kongrede 2 başkan adayı yarıştı. Kongreye kent protokolünden sadece Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın katılması dikkat çekti. Divan kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından kulübün faaliyet ve çalışma raporları okunarak ibra edildi. Buna göre kulübün 74 milyon 656 bin TL borcu olduğu bildirildi. Kongre gergin ve tartışmaların yaşandığı bir ortamda geçerken, taraftarlar kongre salonuna alınmadı.

Kongrede konuşan Başkan Mahmut Karak, 28 Eylül 2016’da yapılan kongrede yönetime seçildikten sonra hemen bir gün sonra bağımsız denetçilerin kulübü denetlemesini istediklerini kaydederek, “Uzun ve detaylı incelemenin ardından ortaya çıkan tabloyu açıklamıştık. Ortaya çıkan usulsüzlükler Cumhuriyet Başsavcılığına ileterek suç duyurusunda bulunduk. Ancak işte o rapor Mersin İdmanyurdu’nun bugünlere gelişinin kader değil, bilerek, bilinçli bir şekilde getirildiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. 5 aylık sürede yaptığımız planlamalar çerçevesinde neredeyse 5 yıllık yol kat ettik. Bu kulüp senelerce ödeme yapmamış. Ana parada faizlerle birlikte katlamış. Senelerce borç üstüne borç yapılmış. Bunu basit yönetimsel zafiyetlerle veya becerisizliklerle açıklamak mümkün değildir. Bu düpedüz cinayettir. Mersin İdmanyurdu’nun geleceğini karartmaktır. Bu camiayı yönetmek bir gönül işidir. Bizi biz yapan ve var eden bu şehre borcumuzu ödemektir, ahtı vefadır” diye konuştu.

“Olmazsa olmazımız tesisleşmedir”

Doğru ve başarılı bir yönetim için öncelikle hedef koymak gerektiğini vurgulayan Karak, “Bu hedefe odaklanıp, belli bir sistem içinde hareket etmelisiniz. Bunun için iyi bir planlamaya ve işinin ehli insanlara ihtiyacınız vardır. Bugün ciddi anlamda başarılı kulüplere bakın ve hepsinde çok sağlam bir alt yapı göreceksiniz. Bizim içinde alt yapı her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecektir. Bunun yanında olmasa olmazımız tesisleşmedir. Tesisi olmayan bir kulüpten başarı beklemek yanlış olur. 3 senedir transfer tahtası kapalıyken, bunu kaldırmak için de kimse çaba harcamamışken, bizim 5 aylık dönemde bu konuda gösterdiğimiz çabanın hakkının yenildiği düşüncesindeyim. Çünkü açacağımızı düşündüğümüzden dolayı bazı futbolcularla görüşmeler yapılmış, sözleşmeler bile hazırlanmıştı. Hatta devre arası bazı oyuncular bizim kampımıza katılmıştı. Maalesef transfer tahtasının açılmasına 2 gün kala hiç hesapta olmayan, bir oyuncuya 4 milyon lira ödenmesi gereken bir borç önümüze kondu. Bunun gibi kaç tane daha dosya gelince transfer tahtasını açamadık” şeklinde konuştu.

Tahtanın açılması için borçlulara kuruşu kuruşuna borcun ödenmesi gerektiğini kaydeden Karak, “Bunu yapamayınca bizde elimizdeki mevcut oyuncuları ayağa kaldırmak için harekete geçtik. Oyunculara ödemelerini yaptık. Yine 15 puanımız silinecekti. Böyle bir tehditte kulübümüz adına kalkmıştır. Bu ödeme yapıldı ve 15 puan silinmesi gündemden kalkmıştır. Bizim dönemimiz incelemeden geçti ve alnımızın akıyla çıktık. Bizim için önemli olan Mersin İdmanyurdu’dur. Öncelikle hedefimiz ligde kalmak ve borçlarımızı ödeyebilmek. Artık Mersin İdmanyurdu üzerinden oyun oynamayalım. Buna müsaade artık etmeyeceğiz. Biz buraya birilerinin ricasıyla gelmedik. Birilerinin emriyle de gelmedik. Biz kendimiz istedik, çünkü biz Mersinliyiz. Mersin İdmanyurdu için gövdesini taşın altına sokacak bir ekip kurduk. Mersin İdmanyurdu, bu şehrin olmasa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

Tartışma yaşandı

Konuşmaların ardından söz almak isteyenlere söz verildi. Ardından Mustafa Demirtaş ile Mahmut Karak’ın listelerinin yoklaması yapıldı. Bu sırada taraftar liderleri ile divan kurulu arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüye çıkan Başkan Karak, “Eğer bu ortamı germeye çalışıyorsanız edebe davet ediyorum, terbiyeye davet ediyorum, insanlığa davet ediyorum. Eğer buranın dışında konuşulacak bir şey varsa burada edepsizliğinizi sunmayın, edepli bir şekilde olun. Edepsiz bir şey varsa daha sonra kendi aramızda görüşüp, o edepsizliği hallederiz” konuşmasının üzerine ortam iyice gerildi. Karak ile taraftarlar arasında uzun süre atışmalara yaşanırken, güvenlik güçleri araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından açık oylama ile başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde taraftarlar adına Mustafa Demirtaş’ın sunduğu liste 15 oy alırken, Mahmut Karak 88 oy aldı. Bu sonuçla Mersin İdmanyurdu’nun yeni Başkanı Mahmut Karak oldu. Karak, seçimin ardından tebrikleri kabul etti.