Muharrem Usta: Alem ne derse desin, biz şampiyonuz

Trabzonspor'un efsane isimleri, dönemin ve günümüzün önemli futbol adamlarıyla "Efsane, Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Trabzonspor Kulübü ve İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği, yönetmen Cengiz Özkarabekir tarafından hazırlanan belgeselin İstanbul galasına Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Daha önce 27 Ocak’ta Trabzon’da yapılan belgeselin galasına İstanbul’da da yoğun ilgi oldu.

BAŞKAN USTA: “CİDDİ BİR TRABZONSPOR GÖRECEĞİZ”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Atiker Konyaspor Kulübü’nün Spor Toto Süper Lig’de yarın kendileriyle oynayacakları maçta bordo-mavili taraftarlar için 900 lira olarak belirlenen bilet fiyatlarıyla ilgili, “Konyaspor bilet işini çözecektir” dedi.

Belgeselinin galasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Usta, Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında konuk takım tribünü bilet fiyatının 900 lira olmasını şöyle değerlendirdi: “Konyaspor bilet işini çözecektir. Trabzonspor’a böyle bir şeyin yapılması doğru değil. İnsanları spor üzerinden barıştırıyor olmamız lazım. Dostluğun ortaya çıkması lazım. 900 lira bilet konusu hangi amaçla yapılmışsa karşılığını şu ya da bu şekilde bulmuştur. Trabzonspor’la ilgisi olmaması gerekir. Sanırım bu iş bu saatlerde çözülüyordur, çözülmesi de gerekiyor.”

Trabzonspor’un Süper Lig’in ikinci yarısındaki çıkışını da değerlendiren Usta, “Bu bir yolculuk. Kulüp olarak zor şartlardan geçiyoruz. Gittikçe üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. İkinci devrede bunu göstermeye başladık. İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Nerede eksiğimiz var göreceğiz ama takım olma yolunda ilerliyoruz. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Gelecek sezon ciddi bir Trabzonspor göreceğiz. Başarılı dönemlerimizi tekrar hatırlatan bir Trabzonspor olsun istiyoruz. Bunun da olacağına inanıyorum” dedi.

Usta, 2010-2011 sezonunu kastedip Trabzonspor’un 7 şampiyonluğu olduğuna vurgu yaparak, “Alem ne derse desin, biz şampiyonuz” diye konuştu.

Trabzonspor’un 6. şampiyonluğunu kazandığı 1983-1984 sezonunda üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatan Usta, “Üniversitede gittiğim yıl 6. şampiyonluğumuzdu. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin biz şampiyonuz” ifadelerini kullandı.

“Efsane Avni Aker’e Veda” belgeselinin önemine dikkati çeken Usta, “Trabzon ve Trabzonspor özetle bir dünya markası. Nereye gitsek Trabzon, Ankara, İstanbul, yurtdışında hayranlarımız var. Bugün bizi burada buluşturan bordo-mavidir ve yaşadığımız şampiyonluklardır. Büyük bir çınarı konuşuyoruz. Bundan sonra daha da büyük duruma getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç de bilet konusuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Konyaspor Kulübü bunu hangi amaçlar yaptı bilmiyorum ama iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Başkanlar arasında da özel bir samimiyet var. Onların bu fiyat açıklamasındaki amaçları kesinlikle Trabzonspor değildir. Başka bir tepki dile getirmek için yaptılar. Yanlış anlaşılma olmuştur. Umarım başkanla yaptığımız çalışma sonucunda bu düzelecektir.”

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un simgeleyen efsanelerin yer aldığı bir belgesel olduğunu anlatarak, “Trabzonspor, Trabzonsporlular dışında herkesin ikinci takımıdır. Böyle bir belgeselin yapılması noktasında başkanımızla işbirliği yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.

Galada Trabzonspor’un şampiyonluklarını yaşayan futbolcuların isimleri de okundu. Plaket töreninin ardından belgesel izlendi.

BİLET HAKKINDA

Bu arada galanın düzenlendiği sırada Atiker Konyaspor Kulübü, bilet fiyatlarını düşürdüklerini belirterek, “Her şeyden önce dost olarak gördüğümüz ve yarınki maçta centilmence yalnızca kendi takımını destekleyeceğini umduğumuz Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL’ye düşürmüş bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.