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Onazi Çin’den gelen teklifleri düşünüyor

Trabzonspor'un başarılı isimlerinde Ogenyi Onazi, Çin'den kendisine birçok teklif geldiğini ve bunları düşündüğünü söyledi.
12:4325 Şubat 2017
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Onazi Çin’den gelen teklifleri düşünüyor

Trabzonspor’da büyük çıkış yakalayan Ogenyi Onazi, Çin’den gelen cazip teklifi düşünüyor. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Nijeryalı orta saha, bu teklifleri düşüneceğini belirtti.

Bordo-mavili takımda kısa zamanda kalitesini ispatlayan Onazi, “Çin’den bana birçok teklif var. Çin Ligi futbolculara çok para vaat ediyor ama düşünülmesi gereken diğer şeyler de var. Henüz bir karar vermedim. Eğer verirsem bilginiz olur” diye konuştu.

Trabzonspor 26 yaşındaki orta sahayı Lazio’dan 3.5 milyon Euro transfer ücretiyle renklerine atmıştı. Onazi’nin Karadeniz temsilcisi ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

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